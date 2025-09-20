Visite de l’église Sainte-Madeleine à Saint-Ilpize Saint-Ilpize
Visite de l’église Sainte-Madeleine à Saint-Ilpize Saint-Ilpize samedi 20 septembre 2025.
Visite de l’église Sainte-Madeleine à Saint-Ilpize
Place du Plain Saint-Ilpize Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
L’église Sainte-Madeleine sera exceptionnellement ouverte à la visite.
Place du Plain Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The church of Sainte-Madeleine will be exceptionally open to visitors.
German :
Die Kirche Sainte-Madeleine wird ausnahmsweise für Besichtigungen geöffnet sein.
Italiano :
La chiesa di Sainte-Madeleine sarà aperta ai visitatori in via eccezionale.
Espanol :
Excepcionalmente, la iglesia de Sainte-Madeleine estará abierta a los visitantes.
