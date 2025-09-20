Visite de l’église Sainte-Madeleine à Saint-Ilpize Saint-Ilpize

Place du Plain Saint-Ilpize Haute-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’église Sainte-Madeleine sera exceptionnellement ouverte à la visite.
English :

The church of Sainte-Madeleine will be exceptionally open to visitors.

German :

Die Kirche Sainte-Madeleine wird ausnahmsweise für Besichtigungen geöffnet sein.

Italiano :

La chiesa di Sainte-Madeleine sarà aperta ai visitatori in via eccezionale.

Espanol :

Excepcionalmente, la iglesia de Sainte-Madeleine estará abierta a los visitantes.

