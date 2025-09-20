Visite de l’église Sainte-Madeleine, du parc du château d’Auvillars et du parcours du chanvre Église Sainte-Madeleine Auvillars-sur-Saône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Sainte-Madeleine d’Auvillars lors d’une visite libre ou guidée. Vous pourrez également emprunter le parcours guidé du parc du château, et le parcours accompagné du chanvre.

Église Sainte-Madeleine Rue de l’Eglise, 21250 Auvillars-sur-Saône, France Auvillars-sur-Saône 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© O. J.