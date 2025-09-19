Visite de l’église Sainte-Marie-des-Cuns Église Sainte-Marie-des-Cuns Nant

Visite libre et gratuite. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Bienvenue à l’église Sainte-Marie, plus connue sous le nom de Notre-Dame des Cuns, au cœur du hameau des Cuns.

Une église romane du XIIᵉ siècle

Mentionnée dès 1135 dans une bulle du pape Innocent II, l’église conserve de son origine romane son abside en cul-de-four et le chœur voûté en berceau.

Au fil des siècles, elle a connu des transformations :

XIVᵉ siècle : reconstruction de la nef et du porche.

XVᵉ siècle : ajout de la chapelle sud.

Un monument classé

L’église est classée Monument Historique depuis 1942. Elle est la propriété de la commune de Nant. Le culte y a cessé vers 1840, mais l’édifice reste un témoin précieux de l’histoire religieuse et architecturale du Larzac.

Points à découvrir :

L’abside romane, décorée d’arcatures et de colonnettes.

Le chœur et sa travée, voûtés en berceau.

Les murs et ouvertures, qui témoignent des remaniements médiévaux.

Le site des Cuns, dans un paysage de plateau et de vallée typique du sud Aveyron.

Conseils de visite :

Merci de respecter la tranquillité du lieu et la fragilité des maçonneries anciennes.

Église Sainte-Marie-des-Cuns Les Cuns, 12230 Nant, France Nant 12230 Aveyron Occitanie +33565622512 https://www.nant-mairie.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine Par une bulle du pape Innocent II datée de 1135, l’église fut réunie à la mense abbatiale de Saint-Pierre de Nant. La partie romane de l’édifice remonte à cette date. Cette partie présente une abside et un chœur avec, à l’intérieur, huit colonnettes dégagées supportant sept arcatures. L’abside est voûtée par un cul de four à pans. Le chœur et la travée qui le précède sont couverts par un berceau supportant un clocher carré ajouré de deux baies sur chaque face. La nef avec son porche en encorbellement est une reconstruction postérieure, sans doute du XIVe siècle. La face ouest de l’église et le porche ont été sûrement fortifiés. La chapelle sud remonte au XVe siècle. L’édifice est recouvert en lauzes calcaires posées à cru sur forme en terre. Le culte a dû cesser d’y être célébrer vers 1840. Petit Parking a proximité

