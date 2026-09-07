Visite de l’église sainte Marie Madeleine, Église Saint-Madeleine, Frontenay

Informations pratiques

Visite de l’église sainte Marie Madeleine 19 et 20 septembre Église Saint-Madeleine Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Association des Amis de l’Eglise Sainte Marie Madeleine de Frontenay vous invite à découvrir ce lieu emblématique du Jura dans un village du Revermont.

Construite au 15ème siècle en contrebas d’un chateau féodal, l’église entourée du cimetière et précédée d’une allée de tilleuls constitue un site remarquable, classé au titre des monuments historiques.

Église Saint-Madeleine 109 Chem. de l’Église, 39210 Frontenay, France Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté Le clocher, qui semble dater du XVe siècle, paraît être la partie la plus ancienne de cette église. Le choeur de deux travées et abside polygonale, entre deux chapelles au nord et au sud, a vraisemblablement été élevé plus tard, vers la fin du XVe siècle ou le début du XVIe siècle. Une troisième chapelle, au nord-est du choeur, est postérieure à 1566. La nef, à lorigine plafonnée sous un toit en laves, paraît plus tardive, peut-être du début du XVIIe siècle. Elle recevra une voûte en bois en 1883.

L’Association des Amis de l’Eglise Sainte Marie Madeleine de Frontenay vous invite à découvrir ce lieu emblématique du Jura dans un village du Revermont.

©Stéphane Godin