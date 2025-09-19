Visite de l’église Sainte-Soline Église Sainte-Soline Sainte-Soline

Visite de l’église Sainte-Soline Église Sainte-Soline Sainte-Soline vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Visite libre de l’église

Découvrez l’église en toute autonomie.

Des panneaux d’information mobiles sont à votre disposition pour vous accompagner dans la lecture historique et architecturale du lieu.

Une visite libre et enrichissante pour les curieux de patrimoine sacré.

Église Sainte-Soline 8 Rue de l’Église, 79120 Sainte-Soline Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 46 46 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066922073805 Église romane du XIIème Siècle sous le vocable de Sainte Soline. Édifice en accès libre tous les jours. Église privée de son choeur incendié pendant la guerre de 100 ans. Présence d’un « trifrons », le premier connu en Deux-Sèvres. Parking sur la place à 25 mètres. Aucun accès PMR à l’édifice.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Chaignon