Visite de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Metz

Visite de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus 20 et 21 septembre Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’église Sainte-Thérèse, célèbre pour son architecture en béton et son imposante flèche.

Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 31 Rue de Verdun, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 66 37 75 http://metz.catholique.fr/sites-paroissiaux/paroisse-sainte-therese-metz/ Église construite en béton armé par l’architecte parisien Roger-Henri Expert, en collaboration avec l’architecte messin Théophile Dedun. Les travaux, commencés en 1937, sont interrompus par la guerre et ne reprennent qu’en 1950 ; l’église est achevée en 1954. L’architecture en carène renversée s’arrondit en une abside semi-circulaire flanquée de trois absidioles basses. Seize piliers en béton décoffré, inclinés à 9°, se rejoignent par couples. Les vitraux-claustra, posés en 1953, sont l’œuvre du peintre Nicolas Untersteller ; les thèmes illustrés sont la vie de sainte Thérèse et les principales activités de la région. La flèche date de 1963.

Journées européennes du patrimoine 2025

