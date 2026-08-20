Visite de l’église Saints-Pierre-et-Paul, Église catholique Saints-Pierre-et-Paul, Meyenheim

Informations pratiques

Visite de l’église Saints-Pierre-et-Paul Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h30 Église catholique Saints-Pierre-et-Paul Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’église de Meyenheim est l’un des principaux témoins du patrimoine du village. Son clocher roman rappelle les origines médiévales de la commune, tandis que la nef actuelle associe histoire et renouveau.

Église catholique Saints-Pierre-et-Paul 14 Rue de l’Église, 68890 Meyenheim, France Meyenheim 68890 Haut-Rhin Grand Est

L’église de Meyenheim est l’un des principaux témoins du patrimoine du village. Son clocher roman rappelle les origines médiévales de la commune, tandis que la nef actuelle associe histoire et…

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