Visite de l’église St-Christophe de Mondreville Mondreville

Eglise de Mondreville Mondreville Yvelines

Début : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Mondreville en collaboration avec la fédération des archéologue de Val-de-Seine, vous propose une visite-conférence de l’église St-Christophe de Mondreville, le samedi 20 septembre à 15h.

Eglise de Mondreville Mondreville 78980 Yvelines Île-de-France +33 1 30 42 52 24 mairie-mondreville@wanadoo.fr

English :

To mark the European Heritage Days, the Mondreville commune, in collaboration with the Val-de-Seine archaeology federation, is offering a guided tour of Mondreville’s St-Christophe church on Saturday, September 20 at 3pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Gemeinde Mondreville in Zusammenarbeit mit dem Archäologenverband Val-de-Seine am Samstag, den 20. September um 15 Uhr eine Führung mit Vortrag durch die Kirche St-Christophe in Mondreville an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Mondreville e la Federazione Archeologica della Val-de-Seine organizzano una visita guidata alla chiesa di San Cristoforo a Mondreville sabato 20 settembre alle ore 15.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el ayuntamiento de Mondreville y la federación de arqueología de Val-de-Seine organizan una visita guiada a la iglesia de San Cristóbal de Mondreville el sábado 20 de septiembre a las 15.00 horas.

