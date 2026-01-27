Visite de l’Eglise St Jean-Baptiste à Maulévrier Maulévrier
Visite de l’Eglise St Jean-Baptiste à Maulévrier Maulévrier jeudi 26 février 2026.
Visite de l’Eglise St Jean-Baptiste à Maulévrier
Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Plongez dans l’histoire de l’église de Maulévrier avec Axel !
Du XIIᵉ siècle aux rénovations néogothiques du XIXᵉ, chaque pierre a son secret. Les sous-sols et la collection d’objets liturgiques vous révèlent des trésors oubliés.
Une visite fascinante pour les passionnés d’histoire et de patrimoine !
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de l’Eglise St Jean-Baptiste à Maulévrier Maulévrier a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Choletais