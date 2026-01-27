Visite de l’Eglise St Jean-Baptiste à Maulévrier

Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Plongez dans l’histoire de l’église de Maulévrier avec Axel !

Du XIIᵉ siècle aux rénovations néogothiques du XIXᵉ, chaque pierre a son secret. Les sous-sols et la collection d’objets liturgiques vous révèlent des trésors oubliés.

Une visite fascinante pour les passionnés d’histoire et de patrimoine !

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

