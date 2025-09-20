Visite de l’église St-Julien Église Saint-Julien Couleuvre

Visite de l’église St-Julien Église Saint-Julien Couleuvre samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église St-Julien 20 et 21 septembre Église Saint-Julien Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915. Découvrez également une exposition des œuvres de Michèle Caranove. L’église St-Julien comporte une nef de quatre travées flanquées de bas-côtés, un transept saillant sur lequel ouvrent des chapelles rectangulaires et enfin un chœur profond remanié à l’époque gothique qui se termine par un chevet plat. Une chapelle gothique est ajoutée au XVe siècle sur le côté sud de l’église, sa porte de style flamboyant est surmontée d’un arc en accolade et flanquée de pinacles.

Église Saint-Julien 6 Rue Marx Dormoy 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 66 10 45 L’église Saint-Julien est initiée dans la seconde partie du XIIe siècle, l’édifice est classé en totalité au titre des monuments historiques par arrêté du 11 septembre 1915.

L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915. Découvrez également une exposition des œuvres de Michèle Caranove. L’église St-Julien comporte une nef de quatre travées de…

Ministère de la Culture