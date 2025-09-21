Visite de l’église St Laurent Journées Européennes du Patrimoine Charentilly

Visite de l’église St Laurent Journées Européennes du Patrimoine Charentilly dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église St Laurent Journées Européennes du Patrimoine

Place Andrée cousin Charentilly Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

0 .

Place Andrée cousin Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 64 74 10 cheruau.muriel@free.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’église St Laurent Journées Européennes du Patrimoine Charentilly a été mis à jour le 2025-08-28 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan