Visite de l’église St Martin de Marquemont 11ème-16ème siècles 60240 Monneville Monneville

Visite de l’église St Martin de Marquemont 11ème-16ème siècles Dimanche 21 septembre, 10h00 60240 Monneville Oise

Ouverture exceptionnelle de l’église et visite libre accompagnée de bénévoles de l’association des Amis de Marquemont.

Brochures explicatives disponibles sur place gratuitement

60240 Monneville Chemin de l’Eglise, Marquemont Monneville 60240 Oise Hauts-de-France A l’origine un prieuré fondé par les moines de St Martin de Pontoise en 1098 à proximité d’une fontaine miraculeuse et dominant la plaine vers le nord, l’église de Marquemont a été classée monument historique en 1934. Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Amis de Marquemont