Visite de l’église St Maurice d’Orelle Eglise St Maurice, 73140 Orelle Orelle

Visite de l’église St Maurice d’Orelle 20 et 21 septembre Eglise St Maurice, 73140 Orelle Savoie

Visite libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Symbole de l’identité du village d’Orelle depuis 1430, l’église Saint-Maurice a supporté pendant déjà six siècles les intempéries hivernales et estivales du climat montagnard de la vallée de la Maurienne.

L’association Orelle Patrimoine a à cœur de mettre en valeur ce joyau monumental, sans cesse architecturalement amélioré et restauré, devenu un emblème de l’opulence des églises de la vallée

En 1837, l’évêque de Maurienne affirme que l’église Saint-Maurice « mérite d’être classée au nombre des plus belles du diocèse ». Venez le constater de vos propres yeux et laissez-vous transporter dans l’univers baroque d’un monument incontournable du patrimoine de la Savoie.

Eglise St Maurice, 73140 Orelle
480 route d'Orelle
73140 Orelle
Orelle
73140
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
04 79 56 87 22
https://orelle-patrimoine.webnode.fr

© orellepatrimoine