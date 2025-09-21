Visite de l’église St Méen JEMP 2025 Place de l’Église Tréméven

Visite de l'église St Méen JEMP 2025

Place de l'Église Tréméven

dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Mme Furic, architecte, proposera une visite de l’église St Méen. L’occasion de revenir sur les travaux réalisés lors de la 1ère phase de restauration.

Cette visite se conclura par un pot de l’amitié. .

Place de l’Église Eglise St Méen Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 81 43 00 66

