Visite de l’église St-Pierre d’Orgerus Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Orgerus Orgerus

Visite de l’église St-Pierre d’Orgerus 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Orgerus Yvelines

Eglise ouverte : Samedi et Dimanche, de 9h à 18h

Samedi 15h et Dimanche 15h : visite guidée (durée +/- 1h).

L’église Saint-Pierre-aux-Liens a été édifiée au XVe siècle sur l’emplacement d’une première église dont subsiste le clocher du XIIe siècle. La nef du XVIe siècle, lambrissée, se termine par un chœur polygonal voûté d’ogives. Le clocher carré et massif à un étage est percé de baies géminées et flanqué d’une tourelle d’escalier. Il est appuyé de contreforts aux angles. L’ autel en bois et le retable sont du XVIIe siècle ainsi que la statue de Saint Damien. Les bas-reliefs funéraires derrière l’autel et les statues en bois de Saint Pierre sont du XVe siècle.

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Orgerus 32 rue du Moutier 78910 Orgerus Orgerus 78910 Yvelines Île-de-France

