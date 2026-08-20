Visite de l’Église St-Pierre-et-St-Phébade, Église Saint-Pierre et Saint-Phébade, Venerque

Informations pratiques

Visite de l’Église St-Pierre-et-St-Phébade 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Phébade Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Phébade de Venerque est un édifice atypique, mêlant arts roman et gothique. Ses remarquables éléments de fortification lui confèrent une silhouette singulière et une allure unique.

Église Saint-Pierre et Saint-Phébade 1110 Rte de la Baronnesse, 31810 Venerque, France Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie La première mention de l’église remonte à l’année 817. Construction de l’édifice roman au début du XIIe siècle. Aux 15ème et XVIe siècles, surélévation du choeur et début de la construction des voûtes de la nef et du bas-côté. En 1893, le choeur est peint par Augé.

L’église St-Pierre et St-Phébabe de Venerque est

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