Informations pratiques

Barsac

Visite de l’Eglise St Vincent

Eglise Barsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de l’église et, exceptionnellement, des sacristies, où seront présentés de remarquables vêtements sacerdotaux.

Présentation de l’orgue et auditions musicales tout au long de la visite.

Barsac, ancienne prévôté royale du XIIIe siècle, est connue dans le monde entier par son vin liquoreux, le Sauternes. Ce village du sud Gironde a eu une période d’activité intense entre le XVIIIe et le XIXe siècle, avec son port situé à l’embouchure du Ciron. Au cœur du village sa splendide église Saint-Vincent domine les vignobles et ses nombreux crus classés. .

Eglise Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 84 26 parias.jp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’Eglise St Vincent

L’événement Visite de l’Eglise St Vincent Barsac a été mis à jour le 2026-09-08 par La Gironde du Sud