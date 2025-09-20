Visite de l’église troglodytique Église troglodyte Haute-Isle

Visite de l’église troglodytique 20 et 21 septembre Église troglodyte Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Partez à la découverte de l’église troglodytique de Haute-Isle, site historique remarquable, creusé dans la falaise, unique église de ce type en Île-de-France. Elle offre également une perspective unique sur l’architecture médiévale.

La Seine, patrimoine architectural

Ce programme est proposé dans le cadre de l’évènement « La Seine, patrimoine architectural ». À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, les villages de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil s’unissent pour offrir un parcours inédit et sensible autour du patrimoine architectural des bords de Seine.

Deux jours de programmation riche et accessible à tous, mêlant visites guidées, expositions, concerts, conférences, ateliers artistiques, et ouvertures de lieux insolites pour découvrir à quel point c’est à la Seine que nous devons l’architecture si singulière de nos villages, à quel point c’est elle qui structure le paysage.

Église troglodyte 144 route de la Vallée 95780 Haute-Isle Haute-Isle 95780 Val-d’Oise Île-de-France https://www.eglise-troglodyte.fr/

Visite libre

Fabienne Dupont