Visite de l’électrodrome, Electrodrome, Magnet

Visite de l’électrodrome 19 et 20 septembre Electrodrome Allier

tarif de 4 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le projet ÉLECTRODROME débute, en 2003, avec l’achat d’un ancien bâtiment industriel au coeur du village de Magnet par MVE. L’idée initiale de l’utiliser seulement comme lieu de stockage ne satisfait pas totalement les adeptes les plus fervents de l’association.

Un projet ambitieux voit le jour, celui d’en faire un lieu de promenade rétrospective pour le public. Les travaux de réhabilitation, effectués par les adhérents de l’association, ont duré 4 ans. Quatre années pour transformer ces locaux en un espace muséal répondant aux règles appliquées à l’accueil du public.

Après sa rénovation complète, le bâtiment sert de lieu d’exposition pour tous les objets collectés et rénovés au travers d’une sélection répartie sur 9 thèmes.

Au coeur du parcours se dévoile le chapitre dominant des « Trente Glorieuses », au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ces années qui vivent déjà au rythme des inventions qui bouleversent la vie quotidienne.

Lors de son inauguration en 2007 l’ELECTRODROME® affiche une double vocation de mémoire. Tout d’abord en s’appuyant sur les deux expériences historiques nationales réalisées à Magnet en 1936-39 puis en 1952. La deuxième mission est la projection dans l’avenir par l’intérêt aux applications nouvelles, voire futures, de l’électricité, à la domotique et aux innovations technologiques.

Le site s’adresse à tous les curieux souhaitant revoir ou découvrir les premiers appareils électriques d’avant et après les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945).

En complément, une salle de réunion avec sa bibliothèque est équipée et permet d’accueillir élèves, étudiants et chercheurs.

Electrodrome 11 rue du Bourg, 03260 Magnet, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Magnet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 58 27 99 http://www.electrodrome.org L’ELECTRODROME révèle les changements des modes de vie dans notre histoire en faisant revivre la genèse et l’évolution d’un nombre important de nos appareils électriques modernes. Depuis 2007, l’équipe ELECTRODROME, au cœur de l’ancienne province du Bourbonnais, témoigne de son intention de rassembler ces trésors d’imagination afin de sauvegarder un certain patrimoine. voiture, velo, à pieds. Parking

Le projet ÉLECTRODROME débute, en 2003, avec l’achat d’un ancien bâtiment industriel au coeur du village de Magnet par MVE. L’idée initiale de l’utiliser seulement comme lieu de stockage ne satisfait…

©Isabelle ROUX