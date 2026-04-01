Visite de l’élevage de canards gras Ferme de la Chesnaie Bâgé-Dommartin

Bâgé-Dommartin

Visite de l’élevage de canards gras

Ferme de la Chesnaie Dommartin Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez toutes les étapes de la fabrication du foie gras, démonstration de gavage et dégustation des produits de la ferme. Repas sur place sans réservation. Animations: jeux de l’oie grandeur nature et pêche aux canards.

.

Ferme de la Chesnaie Dommartin Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 52 15 fermedelachesnaie01@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visit to the fattened duck farm

Discover all the steps involved in making foie gras, watch a force-feeding demonstration and taste the farm’s products. Meals available without reservation. Activities: life-size goose games and duck fishing.

L’événement Visite de l’élevage de canards gras Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux