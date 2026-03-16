Visite de l’élevage de chevaux américains Cluny Horse Valley Cortambert
Visite de l’élevage de chevaux américains Cluny Horse Valley Cortambert mercredi 8 avril 2026.
Visite de l’élevage de chevaux américains
Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 16:30:00
fin : 2026-04-08 17:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Présentation et visite de l’élevage découverte de la vie des chevaux Communication de l’homme avec les chevaux.
Education du jeune cheval.
Observation des chevaux aux paddocks, la communication entre eux, les sens qu’ils utilisent.
Découverte de la vie du cheval, reproduction, éducation.
Parcours par les enfants de Mountain Trail à pieds.
Tout public ; famille avec enfants ou groupe constitué
Minimum 4 personnes
Sur réservation avant la veille au soir. .
Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 49 70 carolinedubois@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’élevage de chevaux américains
L’événement Visite de l’élevage de chevaux américains Cortambert a été mis à jour le 2026-03-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II