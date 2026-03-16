Visite de l’élevage de chevaux américains Cluny Horse Valley Cortambert

Visite de l’élevage de chevaux américains

Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:30:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Présentation et visite de l’élevage découverte de la vie des chevaux Communication de l’homme avec les chevaux.

Education du jeune cheval.

Observation des chevaux aux paddocks, la communication entre eux, les sens qu’ils utilisent.

Découverte de la vie du cheval, reproduction, éducation.

Parcours par les enfants de Mountain Trail à pieds.

Tout public ; famille avec enfants ou groupe constitué

Minimum 4 personnes

Sur réservation avant la veille au soir. .

Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 49 70 carolinedubois@orange.fr

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English : Visite de l’élevage de chevaux américains

L’événement Visite de l’élevage de chevaux américains Cortambert a été mis à jour le 2026-03-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II