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AGENDA · Cortambert

Visite de l’élevage de nos chevaux américains Cluny Horse Valley Cortambert

dimanche 19 juillet 2026 · Cluny Horse Valley · Cortambert

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cluny Horse Valley
Adresse
Chemin des Beunons Lieu-dit Toury
Ville
71250 Cortambert
Département
Saône-et-Loire
Tarif
8 8 8 Tarif réduit Tarif jeunes

Cortambert

Visite de l’élevage de nos chevaux américains

Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-23 2026-07-30

Présentation et visite de l’élevage découverte de la vie des chevaux Communication de l’homme avec les chevaux.
Observation des chevaux aux paddocks, la communication entre eux, les sens qu’ils utilisent.
Découverte de la vie du cheval, reproduction, éducation.

Parcours par les enfants de Mountain Trail à pieds.

Tout public ; famille avec enfants ou groupe constitué
Minimum 4 personnes
Sur réservation avant la veille au soir.   .

Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 49 70  carolinedubois@orange.fr

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English : Visite de l’élevage de nos chevaux américains

L’événement Visite de l’élevage de nos chevaux américains Cortambert a été mis à jour le 2026-07-03 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II