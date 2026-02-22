Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs Uzerche
Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs Uzerche dimanche 19 avril 2026.
Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs
La Croix de Fargeas Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-03 2026-05-17 2026-05-21 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09
Vous souhaitez venir à la rencontre de tous nos amis aux grandes (et petites) oreilles qui composent la tribu des ânes voyageurs ?
Nous vous accueillons de 14h30 à 15h30 pour une visite guidée du troupeau. Vous pourrez rencontrer les ânons de l’année et leurs mamans et passez un chouette moment avec eux.
8€/adulte ; 5€/enfant (gratuit pour les moins de 2ans).
Renseignements au 06 59 33 89 14 ou par mail à lesanesvoyageurs@gmail.com .
La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs
L’événement Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs Uzerche a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze