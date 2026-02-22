Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs Uzerche

Visite de l’élevage des Ânes Voyageurs

Vous souhaitez venir à la rencontre de tous nos amis aux grandes (et petites) oreilles qui composent la tribu des ânes voyageurs ?

Nous vous accueillons de 14h30 à 15h30 pour une visite guidée du troupeau. Vous pourrez rencontrer les ânons de l’année et leurs mamans et passez un chouette moment avec eux.

8€/adulte ; 5€/enfant (gratuit pour les moins de 2ans).

Renseignements au 06 59 33 89 14 ou par mail à lesanesvoyageurs@gmail.com .

La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com

