Visite de l’élevage d’escargots Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe Blanzy
jeudi 9 juillet 2026 · Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe · Blanzy
Informations pratiques
Blanzy
Visite de l’élevage d’escargots
Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe Les Escargots d’Estelle Blanzy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-28
Venez visiter un élevage d’escargots au plein cœur de la Bourgogne. Estelle vous apprendra tout sur son métier et vous pourrez également bénéficier d’une dégustation à la fin de votre visite.
Places limitées, l’inscription est obligatoire. .
Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe Les Escargots d’Estelle Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 16 72 34 lesescargotsdestelle71@gmail.com
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English : Visite de l’élevage d’escargots
L’événement Visite de l’élevage d’escargots Blanzy a été mis à jour le 2026-07-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II