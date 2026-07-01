Visite de l’élevage d’escargots Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe Blanzy

Informations pratiques

Blanzy

Visite de l’élevage d’escargots

Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe Les Escargots d’Estelle Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-28

Venez visiter un élevage d’escargots au plein cœur de la Bourgogne. Estelle vous apprendra tout sur son métier et vous pourrez également bénéficier d’une dégustation à la fin de votre visite.

Places limitées, l’inscription est obligatoire. .

Lieu dit Ocle, 546 route de Saint-Eusèbe Les Escargots d’Estelle Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 16 72 34 lesescargotsdestelle71@gmail.com

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English : Visite de l’élevage d’escargots

L’événement Visite de l’élevage d’escargots Blanzy a été mis à jour le 2026-07-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II