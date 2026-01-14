Visite de l’élevage d’ormeaux France Haliotis

Plouguerneau Finistère

2026-02-18

2026-07-22

2026-02-18 2026-02-21 2026-04-15 2026-04-22 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Nichée au cœur de l’Aber Wrac’h, dans le Nord Finistère, France haliotis élève des ormeaux bretons en pleine mer et les nourrit exclusivement avec des algues récoltées localement à la main. La petite équipe de France Haliotis a la volonté de vous faire découvrir son métier et son quotidien d’éleveur lors de visites organisées.

Venez donc visiter cet élevage d’ormeaux, unique en France !

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

