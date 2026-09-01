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AGENDA · Argol

Visite de l’enclos paroissial d’Argol Argol

dimanche 20 septembre 2026 · Argol

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
2 Rue Saint-Guénolé
Ville
29560 Argol
Département
Finistère
Tarif

Argol

Visite de l’enclos paroissial d’Argol

2 Rue Saint-Guénolé Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Mise en place par un bénévole du musée, cette visite est pour vous l’occasion parfaite de découvrir le patrimoine religieux des petits villages bretons, en prenant pour exemple celui d’Argol. L’enclos paroissial local est surtout connu pour son arc de triomphe du 17ème siècle (achevé en 1659) et sa statue du roi Gradlon, mais vous pourrez aussi découvrir d’autres éléments uniques lors de votre visite le clocher de 1585, le calvaire de 1593, l’ossuaire de 1665, les fresques religieuses de la chapelle ou encore les anciennes statues polychromes.   .

2 Rue Saint-Guénolé Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59 

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English :

L’événement Visite de l’enclos paroissial d’Argol Argol a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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