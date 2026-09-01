Informations pratiques

Argol

Visite de l’enclos paroissial d’Argol

2 Rue Saint-Guénolé Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Mise en place par un bénévole du musée, cette visite est pour vous l’occasion parfaite de découvrir le patrimoine religieux des petits villages bretons, en prenant pour exemple celui d’Argol. L’enclos paroissial local est surtout connu pour son arc de triomphe du 17ème siècle (achevé en 1659) et sa statue du roi Gradlon, mais vous pourrez aussi découvrir d’autres éléments uniques lors de votre visite le clocher de 1585, le calvaire de 1593, l’ossuaire de 1665, les fresques religieuses de la chapelle ou encore les anciennes statues polychromes. .

2 Rue Saint-Guénolé Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59

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English :

L’événement Visite de l’enclos paroissial d’Argol Argol a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime