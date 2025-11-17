Visite de l’entreprise A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA – Entrez au cœur de l’Industrie A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA Mulhouse
Visite de l’entreprise A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA – Entrez au cœur de l’Industrie A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA Mulhouse lundi 17 novembre 2025.
Visite de l’entreprise A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA – Entrez au cœur de l’Industrie Lundi 17 novembre, 14h00 A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00
Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00
Visite de l’entreprise par des étudiants en 1ère année Automatisme et Systèmes Embarqués de l’ENSISA
A+ TOURTELLIER SYSTEMES SA 56 rue du Pâturage, 68100 MULHOUSE Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Visite d’une entreprise industrielle