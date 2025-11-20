Visite de l’entreprise ACAF à Eybens 15 rue de Belledonne 38320 Eybens Eybens

Visite de l’entreprise ACAF à Eybens Jeudi 20 novembre, 13h30 15 rue de Belledonne 38320 Eybens Isère

Début : 2025-11-20T13:30:00+01:00 – 2025-11-20T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:30:00+01:00 – 2025-11-20T15:30:00+01:00

Les jeunes de la Mission locale de Grenoble découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise ACAF, qui s’occupe d’installation et maintenance d’ascenseurs et d’automatisme.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

15 rue de Belledonne 38320 Eybens Isère

L’industrie ouvre ses portes

UIMM