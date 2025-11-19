Visite de l’entreprise ACO ACO Notre-Dame-de-l’Isle

Visite de l’entreprise ACO Mercredi 19 novembre, 15h00 ACO Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T16:30:00

Fin : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T16:30:00

Créée en 1977, ACO France est une filiale du groupe Allemand ACO, leader international incontesté dans les systèmes de drainage de surface des eaux. Implantée dans l’Eure, à Notre Dame de l’Isle, sur un site de plus de 8 hectares en bord de Seine, ACO France offre des solutions durables et innovantes de gestion optimale des eau

ACO Notre dame de l’isle 27940 Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-226667 »}]

Venez découvrir l’entreprise ACO lors de la Semaine de l’Industrie 2025