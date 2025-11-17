Visite de l’entreprise AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES à Sassenage Air Liquide Advanced Technology Sassenage
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T09:30:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00
Les demandeurs d’emplois découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise Air Liquide Advanced Technologies, leader mondial des hautes technologies dans le domaine des gaz.
Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.
Air Liquide Advanced Technology 2 rue de Clémencière Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr
L’industrie ouvre ses portes
