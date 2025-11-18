Visite de l’entreprise AJTOIT AJITOIT Grasse
Visite de l’entreprise AJTOIT Mardi 18 novembre, 14h00 AJITOIT Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T17:00:00+01:00
L’entreprise AJTOIT ouvre ses portes à un groupe de demandeurs d’emploi ainsi qu’une classe du Lycée Léon Chiris sections Menuisiers/Electriciens
Au programme :
Visite de l’entreprise et présentation des métiers afin de leur faire découvrir l’univers de l’industrie.
AJITOIT 5 Av. Joseph Honoré Isnard, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
