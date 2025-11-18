Visite de l’entreprise AJTOIT AJITOIT Grasse

Visite de l’entreprise AJTOIT AJITOIT Grasse mardi 18 novembre 2025.

L’entreprise AJTOIT ouvre ses portes à un groupe de demandeurs d’emploi ainsi qu’une classe du Lycée Léon Chiris sections Menuisiers/Electriciens

Au programme :

Visite de l’entreprise et présentation des métiers afin de leur faire découvrir l’univers de l’industrie.

AJITOIT 5 Av. Joseph Honoré Isnard, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

