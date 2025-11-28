visite de l’entreprise ALBEA COSMETICS Plouhinec – Agence LANESTER Plouhinec

visite de l’entreprise ALBEA COSMETICS Vendredi 28 novembre, 09h30 Plouhinec – Agence LANESTER Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T09:30:00 – 2025-11-28T11:00:00

Fin : 2025-11-28T09:30:00 – 2025-11-28T11:00:00

La société ALBEA COSMETICS France vous ouvre ses portes le 28/11 de 10h30 à 12h. Filiale du groupe international ALBEA, elle est spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages plastiques pour le marché des cosmétiques, de la parfumerie et du soin. En s’appuyant sur son expertise dans la fabrication des tubes de rouge à lèvres et sa flexibilité industrielle, le site de Plouhinec (56) sert et accompagne ses clients pour être leur partenaire privilégié.

L’occasion de découvrir l’ent

Plouhinec – Agence LANESTER 56680 Plouhinec Plouhinec 56680 Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/502448 »}]

La société ALBEA COSMETICS France vous ouvre ses portes le 28/11 de 10h30 à 12h. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie