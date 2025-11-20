Visite de l’entreprise ALFA LAVAL VICARB au Fontanil-Cornillon 1 rue Rif Tronchard 38120 Fontanil-Cornillon Fontanil-Cornillon

Visite de l’entreprise ALFA LAVAL VICARB au Fontanil-Cornillon Jeudi 20 novembre, 14h00 1 rue Rif Tronchard 38120 Fontanil-Cornillon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Les étudiants de Grenoble Ecole de Management de Grenoble découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise ALFA LAVAL VICARB spécialisé dans les produits soudés, avec une expertise particulière dans la fabrication d’échangeurs thermiques à plaques soudées.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

1 rue Rif Tronchard 38120 Fontanil-Cornillon 1 rue Rif Tronchard 38120 Fontanil-Cornillon Fontanil-Cornillon 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM