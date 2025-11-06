Visite de l’entreprise ALUMED à Ste Blandine 15 ZA de Belair 38110 SAINTE BLANDINE Sainte-Blandine
Visite de l’entreprise ALUMED à Ste Blandine 15 ZA de Belair 38110 SAINTE BLANDINE Sainte-Blandine jeudi 6 novembre 2025.
Visite de l’entreprise ALUMED à Ste Blandine Jeudi 6 novembre, 09h00 15 ZA de Belair 38110 SAINTE BLANDINE Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T12:00:00+01:00
Les demandeurs d’emploi visitent l’entreprise ALUMED, spécialisée depuis plus de 30 ans dans la conception, la co-conception et la fabrication de matériel médical.
Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.
15 ZA de Belair 38110 SAINTE BLANDINE SAINTE BLANDINE Sainte-Blandine 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr
L’industrie ouvre ses portes
UIMM