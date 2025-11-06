Visite de l’entreprise ALUMED à Ste Blandine 15 ZA de Belair 38110 SAINTE BLANDINE Sainte-Blandine

Visite de l’entreprise ALUMED à Ste Blandine Jeudi 6 novembre, 09h00 15 ZA de Belair 38110 SAINTE BLANDINE Isère

Les demandeurs d’emploi visitent l’entreprise ALUMED, spécialisée depuis plus de 30 ans dans la conception, la co-conception et la fabrication de matériel médical.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM