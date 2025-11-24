Visite de l’entreprise ARDO Gourin Gourin – Agence CARHAIX Gourin

Visite de l’entreprise ARDO Gourin Lundi 24 novembre, 08h30 Gourin – Agence CARHAIX Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T08:30:00 – 2025-11-24T11:00:00

Fin : 2025-11-24T08:30:00 – 2025-11-24T11:00:00

Nous vous informons que dans le cadre de la semaine de l’industrie, une visite de l’entreprise ARDO Gourin est organisée le lundi 24 novembre à 9h30. Vous aurez l’occasion de découvrir les lignes de production ainsi que les différents métiers et opportunités d’emploi qui sont liés à l’activité.

Le déroulé de la visite sera le suivant : Accueil des participants et présentation du site en salle. Division des participants en deux groupes de 5 personnes pour une visite guidée des locaux.

Gourin – Agence CARHAIX 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Brittany

