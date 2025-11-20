Visite de l’entreprise ARTEMISIA ENVIRONNEMENT ARTEMISIA ENVIRONNEMENT Port-Mort

Artemisia Environnement est une équipe de 15 personnes de formation scientifique. Nous proposons des Bactéries pour la dépollution des eaux, la performance des stations d’épuration, et l’environnement durable. Nous intervenons en industries, collectivités et plans d’eau. L’entreprise a 21 ans, créée par une femme, et est à majorité d’ingénieurEs.

ARTEMISIA ENVIRONNEMENT 1 rue du Port-Mort Port-Mort 27940 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-229420 »}]

