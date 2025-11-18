Visite de l’entreprise ATL/Semaine de l’Industrie / Territoire d’Industries Agence AUBUSSON Aubusson

Visite de l’entreprise ATL/Semaine de l’Industrie / Territoire d’Industries Mardi 18 novembre, 13h00 Agence AUBUSSON Creuse

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’Industrie? L’entreprise ATL à Aubusson ouvre ses portes afin de vous faire découvrir les métiers exercés. Saisissez cette opportunité sur la Commune d’Aubusson. Inscription obligatoire pour participer à cette visite.

14h : Accueil des participants 14h10: Visite de l’entreprise et échanges 15h : Questions diverses et échanges

Agence AUBUSSON 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

