Visite de l’entreprise Attractive Scent Attractive Scent Saint-Cézaire-sur-Siagne
Visite de l’entreprise Attractive Scent Attractive Scent Saint-Cézaire-sur-Siagne lundi 24 novembre 2025.
Visite de l’entreprise Attractive Scent Lundi 24 novembre, 09h00 Attractive Scent Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-24T09:00:00 – 2025-11-24T12:00:00
Fin : 2025-11-24T09:00:00 – 2025-11-24T12:00:00
L’entreprise Attractive Scent ouvre ses portes à un groupe de demandeurs d’emploi ainsi qu’une classe du Lycée Fénelon de Grasse.
Au programme :
Visite de l’entreprise et présentation des métiers afin de leur faire découvrir l’univers de l’industrie.
Attractive Scent 650 All. des Parfums, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « elodie.feraud@cote-azur.cci.fr »}]
Visite de l’entreprise Attractive Scent