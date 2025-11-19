Visite de l’entreprise Barbier Groupe Barbier Ste Sigolène- Monistrol Sainte-Sigolène

Visite de l’entreprise Barbier Groupe Barbier Ste Sigolène- Monistrol Sainte-Sigolène mercredi 19 novembre 2025.

Visite de l’entreprise Barbier Mercredi 19 novembre, 08h00 Groupe Barbier Ste Sigolène- Monistrol Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Il s’agit de faire découvrir aux élèves de 1STI2D qui se dirigent vers l’industrie, l’ensemble et la variété des postes et carrières proposés au sein d’une entreprise telle que Barbier.

Groupe Barbier Ste Sigolène- Monistrol La Guide 43600 Ste Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Les élèves de 1STI2D visitent l’entreprise Barbier