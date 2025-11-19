Visite de l’entreprise BERNAY AUTOMATION BERNAY AUTOMATION Bernay

Visite de l’entreprise BERNAY AUTOMATION Mercredi 19 novembre, 09h00 BERNAY AUTOMATION Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T10:30:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T10:30:00

La société Bernay Automation, fabricant depuis 1982 de bols vibrants et de solutions de distribution, met aussi tout son savoir faire à votre disposition dans des solutions de système d’alimentation flexibles et agiles. Dévracage, orientation, sélection, convoyage… Bernay Automation possède un savoir faire éprouvé et reconnu dans la distribution automatisée de pièces. Bernay Automation gère la distribution de votre produit pour qu’il se présente dans la bonne position et à la cadence souhaitée sur votre ligne d’assemblage ou de conditionnement. Bol vibrant, élévateur à plaques, convoyeur, alimentateur centrifuge, plateforme vibrante, ou cellule robotisée intégrant un système de vision, les solutions sont multiples : il y en a forcément une qui répond à vos exigences industrielles.

BERNAY AUTOMATION 1 rue de menneval Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-228743 »}]

Venez découvrir l’entreprise Visite de l’entreprise BERNAY AUTOMATION lors de la Semaine de l’Industrie 2025