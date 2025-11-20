Visite de l’entreprise BLARD Blard Pont-Audemer

Visite de l’entreprise BLARD Jeudi 20 novembre, 15h00 Blard Eure

Blard est une entreprise industrielle française implantée à Pont-Audemer (Normandie), spécialiste des solutions en béton depuis plus de 60 ans. Historiquement pionnière dans la fabrication de regards de visite et de boîtes de branchement pour les réseaux d’assainissement, elle a élargi son expertise avec la création de Blard Environnement, dédiée aux solutions de pré-collecte des déchets (conteneurs aériens, semi-enterrés, enterrés, abris bacs). Sa raison d’être est claire : contribuer à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie en développant des infrastructures essentielles, durables et responsables, autour de deux axes majeurs : la gestion de l’eau et la gestion des déchets.

Venez découvrir l’entreprise Blard lors de la Semaine de l’Industrie 2025