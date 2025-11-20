Visite de l’entreprise BONNEAU à Vienne 153 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne

Visite de l’entreprise BONNEAU à Vienne Jeudi 20 novembre, 09h30 153 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Les alternants du Pôle formation Isère de Beaurepaire découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise BONNEAU, expert en tôlerie fine de précision et en coffrets électriques spéciaux.

Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.

153 avenue Général Leclerc 38200 Vienne 153 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM