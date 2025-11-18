Visite de l’entreprise CALOR à Pont-Evêque Calor Pont-Évêque

Visite de l’entreprise CALOR à Pont-Evêque Mardi 18 novembre, 09h30 Calor Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Les élèves du lycée Galilée de Vienne découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise CALOR QUI développe et fabrique des produits de l’activité Soin du Linge pour le Groupe SEB.

Visite des ateliers et rencontre avec les salariés.

Calor Pont-Evêque Pont-Évêque 38780 – Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM