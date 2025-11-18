Visite de l’entreprise Chantelle Entreprise Chantelle Épernay

Visite de l’entreprise Chantelle Mardi 18 novembre, 09h30 Entreprise Chantelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00

Les 5 classes de 4ème et de 3ème, ainsi que la classe SEGPA du collège Côte Legris d’Epernay pourront découvrir l’entreprise CHANTELLE.

Entreprise Chantelle 22 Avenue Ernest Vallé, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est

L’entreprise CHANTELLE à Epernay ouvre ses portes aux collégiens de Côte Legris Visite d’entreprise Chantelle