Visite de l’entreprise COFEL INDUSTRIES COFEL INDUSTRIES Criquebeuf-sur-Seine lundi 17 novembre 2025.

Début : 2025-11-17T10:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Né en 2003 de rapprochements successifs entre des acteurs majeurs du secteur de la literie en Europe, le groupe COFEL, leader de la literie en France, s’appuie sur ses 900 collaborateurs et quatre usines pour produire chaque année 1 million de matelas et 400 000 sommiers. Avec ses marques incontournables – Bultex, Merinos, et Epéda – le Groupe allie savoir-faire artisanal et innovation pour offrir un confort de sommeil unique.

COFEL INDUSTRIES criquebeuf sur seine ZI Criquebeuf-sur-Seine 27340 Eure Normandie

