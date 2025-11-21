Visite de l’entreprise COMETE-J.PARIS à Anthon Anthon – Agence TIGNIEU JAMEYZIEU Anthon

Visite de l’entreprise COMETE-J.PARIS à Anthon Vendredi 21 novembre, 13h00 Anthon – Agence TIGNIEU JAMEYZIEU Isère

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, venez visiter et découvrir l’entreprise COMETE-J.PARIS spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation, la rénovation des équipements de levage spéciaux pour les marchés de la défense, du nucléaire et de l’Industrie. Venez échanger avec le personne de l’entreprise qui saura vous présenter l’entreprise et les opportunités d’emploi.

Merci de vous présenter à partir de 13h45 sur le parking de l'entreprise COMETE-J.PARIS située Chemin de Re

Anthon – Agence TIGNIEU JAMEYZIEU 38280 Anthon Anthon 38280 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

