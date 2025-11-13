Visite de l’entreprise COPAL à Beaurepaire Route de Marcollin 38270 Beaurepaire Beaurepaire

Visite de l’entreprise COPAL à Beaurepaire Jeudi 13 novembre, 14h00 Route de Marcollin 38270 Beaurepaire Isère

Début : 2025-11-13T14:00:00+01:00 – 2025-11-13T15:30:00+01:00

Les élèves du collège Jacques Brel de Beaurepaire visitent l’entreprise COPAL qui transforme de l’aluminium (fusion, découpage, emballage) en pions destinés à la fabrication d’aérosols et de bouteilles.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

