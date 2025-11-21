Visite de l’entreprise Crouzet Semaine de l’Industrie Crouzet Valence
Visite de l’entreprise Crouzet Semaine de l’Industrie Crouzet Valence vendredi 21 novembre 2025.
Visite de l’entreprise Crouzet Semaine de l’Industrie
Crouzet 10 rue du docteur Abel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21 12:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Vous aurez la possibilité au cours de cette visite
De rencontrer un employeur d’un secteur qui recrute
D’obtenir des renseignements sur les postes proposés
De découvrir directement cette structure sous forme de portes ouvertes
.
Crouzet 10 rue du docteur Abel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
During this visit, you will have the opportunity to:
Meet an employer in a sector that is recruiting
Obtain information on the positions on offer
Find out more about this structure through an open house
German :
Sie haben im Laufe dieses Besuchs die Möglichkeit
Einen Arbeitgeber aus einem Sektor zu treffen, der Personal einstellt
Informationen über die angebotenen Stellen zu erhalten
Die Einrichtung im Rahmen eines Tags der offenen Tür direkt kennenzulernen
Italiano :
Durante questa visita, avrete l’opportunità di:
Incontrare un datore di lavoro in un settore che sta reclutando
Ottenere informazioni sulle posizioni offerte
Scoprire di più su questa struttura attraverso un open day
Espanol :
Durante esta visita, tendrá la oportunidad de:
Conocer a un empresario de un sector que esté contratando personal
Obtener información sobre los puestos ofertados
Conocer mejor esta estructura a través de una jornada de puertas abiertas
L’événement Visite de l’entreprise Crouzet Semaine de l’Industrie Valence a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme