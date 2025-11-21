Visite de l’entreprise Crouzet Semaine de l’Industrie Crouzet Valence

Visite de l’entreprise Crouzet Semaine de l’Industrie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-21 12:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Vous aurez la possibilité au cours de cette visite

De rencontrer un employeur d’un secteur qui recrute

D’obtenir des renseignements sur les postes proposés

De découvrir directement cette structure sous forme de portes ouvertes

Crouzet 10 rue du docteur Abel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

During this visit, you will have the opportunity to:

Meet an employer in a sector that is recruiting

Obtain information on the positions on offer

Find out more about this structure through an open house

German :

Sie haben im Laufe dieses Besuchs die Möglichkeit

Einen Arbeitgeber aus einem Sektor zu treffen, der Personal einstellt

Informationen über die angebotenen Stellen zu erhalten

Die Einrichtung im Rahmen eines Tags der offenen Tür direkt kennenzulernen

Italiano :

Durante questa visita, avrete l’opportunità di:

Incontrare un datore di lavoro in un settore che sta reclutando

Ottenere informazioni sulle posizioni offerte

Scoprire di più su questa struttura attraverso un open day

Espanol :

Durante esta visita, tendrá la oportunidad de:

Conocer a un empresario de un sector que esté contratando personal

Obtener información sobre los puestos ofertados

Conocer mejor esta estructura a través de una jornada de puertas abiertas

