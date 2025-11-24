Visite de l’entreprise DASSAULT AVIATION Dassault aviation Saint-Cloud

Visite de l’entreprise DASSAULT AVIATION Lundi 24 novembre, 14h00 Dassault aviation Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T14:00:00 – 2025-11-24T17:00:00

Fin : 2025-11-24T14:00:00 – 2025-11-24T17:00:00

Dassault aviation 78 quai Marcel Dassault, 92210 Saint Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite de l’entreprise et présentation des métiers !