Visite de l’entreprise DL IMPRESSION Château-Landon Château-Landon

Visite de l’entreprise DL IMPRESSION Lundi 17 novembre, 09h00 Château-Landon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Visite de l’entreprise DL IMPRESSION

Fabrication d’étiquettes pour divers secteurs

Château-Landon 16, rue de la cave calot Château-Landon 77570 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « virginie.cornee@ccgvl77.fr »}]

Fabrication d’étiquettes pour divers secteurs